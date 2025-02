Perquisizioni e sequestri in corso in numerose città italiane per un valore di 104 milioni di euro

Un’operazione su vasta scala

Questa mattina, giovedì 6 febbraio, ha preso avvio l’operazione Ombromanto, un’iniziativa della procura della Repubblica di Reggio Emilia che ha portato a perquisizioni e sequestri in diverse province italiane. L’operazione ha coinvolto un totale di 87 persone fisiche e 4 società, con un focus particolare sulla provincia di Reggio Emilia, dove sono stati identificati 23 soggetti coinvolti.

Le indagini hanno rivelato un’organizzazione criminale ben radicata, dedita a reati tributari, tra cui frodi fiscali e indebita compensazione di crediti d’imposta. L’importo totale delle frodi è stimato in quasi 104 milioni di euro, un dato allarmante che mette in luce l’entità del fenomeno.

Un’operazione che coinvolge l’intero paese

Le perquisizioni non si limitano solo a Reggio Emilia e Milano, ma si estendono anche a città come Monza, Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Rimini, Bolzano, Torino, Asti, Pavia, Verona, Perugia, Terni, Firenze, Pisa, Pesaro, Roma, Rieti, Frosinone, Pescara, Napoli, Caserta, Benevento, Taranto, Crotone e Trapani. Questo dimostra come l’organizzazione avesse ramificazioni in tutto il territorio nazionale, rendendo l’operazione di grande rilevanza per la giustizia italiana.

Le forze dell’ordine, in collaborazione con la guardia di finanza, stanno lavorando incessantemente per raccogliere prove e smantellare questa rete di frodi. L’operazione Ombromanto rappresenta un passo significativo nella lotta contro l’evasione fiscale e le attività illecite che danneggiano l’economia del paese.

Le conseguenze legali per i coinvolti

Le persone indagate rischiano gravi conseguenze legali, che potrebbero includere pene detentive e sanzioni pecuniarie. La legge italiana prevede misure severe contro chi partecipa a organizzazioni criminali dedite a frodi fiscali, e l’operazione attuale potrebbe portare a un inasprimento delle pene per i reati commessi.

In un contesto economico già fragile, la scoperta di tali attività illecite sottolinea l’importanza di un sistema fiscale equo e trasparente. La lotta contro la criminalità economica è fondamentale per garantire la giustizia sociale e la sostenibilità delle finanze pubbliche.