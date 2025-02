Un ribaltamento provoca una lunga coda di 10 chilometri, coinvolta anche una bambina.

Un incidente che blocca il traffico

Un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla Tangenziale Ovest di Milano, precisamente nel tratto tra l’uscita A7 Famagosta Assago e l’uscita 7 Ss35 Pavia Ticinese, in direzione sud. L’incidente ha coinvolto cinque persone, tra cui una bambina di soli 3 anni. A seguito del ribaltamento, si è formata una coda di ben 10 chilometri, creando disagi significativi per gli automobilisti in transito.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha attivato quattro equipaggi sul posto in codice giallo. Fortunatamente, secondo le prime informazioni fornite dal personale medico, nessuna delle persone coinvolte risulta essere in pericolo di vita. Tre ambulanze e un’automedica sono state inviate per prestare soccorso ai feriti, mentre la polizia stradale di Assago ha assunto la gestione del traffico e dei rilievi necessari.

Disagi per gli automobilisti

Milano Serravalle, l’ente responsabile della gestione della strada, ha comunicato che al chilometro 11 della Tangenziale Ovest si è formata una coda di 10 km tra Cusago/Milano – Bisceglie e Ss 35 Pavia/Milano – Ticinese, in direzione A1 Bologna. Gli automobilisti sono stati avvisati di prestare attenzione e di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi. La situazione è in continua evoluzione e si consiglia di rimanere aggiornati tramite i canali ufficiali per eventuali sviluppi.