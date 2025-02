Analisi dei risultati ottenuti nella sicurezza urbana dopo l'intervento del super poliziotto.

Il contesto della sicurezza a Milano

Negli ultimi anni, la sicurezza urbana è diventata una delle principali preoccupazioni per i cittadini di Milano. Con l’aumento della criminalità e la crescente percezione di insicurezza, il sindaco Beppe Sala ha deciso di adottare misure straordinarie. Nell’ottobre 2023, ha ingaggiato Franco Gabrielli, ex capo della polizia, per ristrutturare il corpo della polizia locale. L’obiettivo era chiaro: aumentare la presenza dei vigili in strada e migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Le strategie adottate

Gabrielli ha implementato diverse strategie per affrontare il problema della sicurezza. Una delle sue priorità è stata quella di aumentare il numero di agenti in servizio, specialmente durante le ore notturne. Grazie a un’attenta pianificazione, il numero di vigili in strada è aumentato significativamente, passando dal 48% al 54% del personale totale. Questo incremento ha avuto un impatto diretto sulla sicurezza percepita dai cittadini, che hanno visto una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei quartieri.

I risultati ottenuti

Un anno dopo l’arrivo di Gabrielli, i dati parlano chiaro. Secondo le statistiche fornite dalla prefettura di Milano, nel 2024 si è registrata una diminuzione degli illeciti, con un calo significativo di furti e rapine. I delitti complessivi sono scesi da 144.800 a 134.178, un risultato che evidenzia l’efficacia delle misure adottate. Inoltre, le operazioni di polizia hanno portato a un aumento degli arresti e dei fermi, contribuendo a una maggiore sicurezza nella città.

La percezione della sicurezza

Nonostante i dati positivi, la percezione della sicurezza rimane un tema complesso. Gabrielli ha sottolineato l’importanza di considerare le aspettative dei cittadini, affermando che opporre statistiche al disagio vissuto dalla popolazione può risultare controproducente. La sicurezza non è solo una questione di numeri, ma anche di sensazioni e aspettative. Pertanto, è fondamentale continuare a lavorare per migliorare non solo i dati, ma anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.