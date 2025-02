Un episodio di violenza giovanile che ha scosso il quartiere di Quarto Oggiaro.

Un furto audace nel cuore di Milano

Mercoledì 5 febbraio, intorno alle 21, un gruppo di quattro ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, ha messo in atto un furto audace in un negozio di alcolici situato in via Millelire, a Milano. L’episodio ha scosso la comunità locale, evidenziando un preoccupante fenomeno di violenza giovanile. I giovani, approfittando della presenza di bottiglie di alcolici in bella vista, hanno deciso di agire senza scrupoli, rubando merce per un valore di circa 100 euro.

Un’aggressione brutale al proprietario

Non contenti del furto, i ragazzi hanno aggredito il proprietario del negozio, un uomo di 45 anni originario del Bangladesh. Dopo aver preso le bottiglie, si sono avvicinati a lui e lo hanno colpito con calci e pugni, lasciandolo a terra e impedendogli di reagire o di chiamare aiuto. Questo atto di violenza ha messo in evidenza la crescente incidenza di episodi di aggressione tra i giovani, che spesso si sentono invulnerabili e agiscono senza considerare le conseguenze delle loro azioni.

Intervento delle forze dell’ordine

Fortunatamente, la situazione è stata rapidamente gestita dalle forze dell’ordine. Gli agenti della polizia, giunti sul posto con due equipaggi del commissariato di Quarto Oggiaro, sono riusciti a rintracciare la baby gang mentre tentava di fuggire su un autobus. L’intervento tempestivo ha permesso di arrestare i quattro ragazzi, che sono stati condotti presso il carcere minorile Beccaria di Milano. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei quartieri e sulla necessità di interventi mirati per prevenire la violenza giovanile e il crimine.