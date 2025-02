Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo un tentativo di furto in un negozio Nike a Milano.

Un tentativo di furto audace

Un episodio di cronaca ha scosso la tranquillità di Milano nella serata di lunedì, quando un giovane marocchino di 20 anni ha tentato di rubare un paio di pantaloni all’interno di un negozio Nike situato in via Agnello, a pochi passi dal Duomo. L’azione del giovane, che cercava di uscire dal negozio senza pagare, è stata interrotta dall’addetto alla sicurezza, che ha prontamente notato il comportamento sospetto del ragazzo.

La reazione della sicurezza

Nonostante il tentativo di fuga del giovane, l’addetto alla sicurezza ha dimostrato prontezza e determinazione. Dopo aver bloccato il marocchino, si è verificato un violento scontro tra i due, con calci e pugni scambiati. Questo episodio mette in luce non solo il coraggio degli addetti alla sicurezza, ma anche i rischi che affrontano quotidianamente nel tentativo di proteggere i negozi e i clienti. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno assistito alla scena con stupore.

Intervento delle forze dell’ordine

Subito dopo l’intervento dell’addetto alla sicurezza, sono stati allertati gli agenti della Sezione Nibbio, specializzati in interventi rapidi e in moto. Gli agenti sono giunti sul posto e hanno preso in custodia il giovane, che ora si trova accusato di tentata rapina impropria. Questo arresto evidenzia l’importanza della collaborazione tra la sicurezza privata e le forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità. La prontezza con cui sono intervenuti gli agenti ha contribuito a garantire la sicurezza del negozio e dei clienti presenti.