Il fidanzato parla della situazione e delle preoccupazioni legate alla scomparsa della donna.

Il mistero della scomparsa

La scomparsa di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, una donna salvadoregna di 40 anni, ha scosso la comunità di Milano. Da due settimane non si hanno notizie di lei, e il suo fidanzato, Pablo Gonzales Riva, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sollevano interrogativi. Intercettato dai giornalisti sotto casa, Gonzales Riva ha affermato: “Non abbiamo litigato”, cercando di chiarire la situazione. Tuttavia, la domanda che aleggia è perché l’uomo abbia atteso sette giorni prima di denunciare la scomparsa della compagna.

Le dichiarazioni del fidanzato

Gonzales Riva ha spiegato che inizialmente non aveva notato comportamenti strani da parte di Nataly. “Pensavo che scherzasse, che fosse arrabbiata, o che fosse andata da un’amica”, ha dichiarato. Tuttavia, la situazione è cambiata quando ha iniziato a non ricevere più sue notizie. La polizia è intervenuta, ma non ha trovato nulla di anomalo nell’abitazione. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio, in seguito a dichiarazioni preoccupanti fatte da Nataly prima della sua scomparsa.

Le preoccupazioni e le indagini

“La settimana prima, parlava di cose senza senso, diceva che se fosse morta, nessuno l’avrebbe cercata”, ha raccontato Gonzales Riva. Queste parole hanno messo in allerta le autorità, che ora stanno indagando su questa misteriosa scomparsa. Il fidanzato ha anche rivelato che Nataly si era allontanata di casa portando con sé vestiti, una felpa e una valigia, lasciando a casa documenti, bancomat e cellulare. “Era un po’ giù, non parlava come al solito, ma non c’era stata alcuna discussione tra noi”, ha aggiunto, sottolineando il cambiamento nel comportamento della compagna negli ultimi tempi.

Un appello alla comunità

La comunità è in allerta e si chiede se qualcuno possa aver visto Nataly. Gonzales Riva ha espresso la sua speranza che la compagna torni a casa: “Lascio la porta aperta, penso che arriverà da un momento all’altro”. La situazione rimane tesa e le domande si accumulano. Cosa è successo realmente a Jhoanna Nataly Quintanilla Valle? Le indagini sono in corso e la speranza è che la verità emerga al più presto.