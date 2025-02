Il Consiglio Comunale respinge la proposta del centrodestra, la Lega chiede le dimissioni del sindaco.

Il rifiuto del Ddl Salva Milano

Recentemente, il Consiglio Comunale di Milano ha respinto un ordine del giorno presentato dal centrodestra, che chiedeva di discutere il Ddl Salva Milano attualmente in discussione al Senato. Questa decisione ha scatenato un acceso dibattito politico, con il Partito Democratico (PD), la Lista Sala e i Verdi che hanno votato contro la proposta. La Lega, dal canto suo, ha espresso forte disappunto, sottolineando l’importanza della norma per la città e per le famiglie milanesi.

Le reazioni della Lega

Samuele Piscina, Segretario della Lega, ha dichiarato che il rifiuto del PD di sostenere il Ddl Salva Milano è un segnale preoccupante. Secondo Piscina, la situazione è critica: molte famiglie rischiano di vedere le proprie abitazioni dichiarate abusive e ci sono imprenditori e dipendenti comunali che potrebbero affrontare inchieste a causa delle regole urbanistiche attualmente in vigore. La Lega ha quindi chiesto le dimissioni del sindaco Sala, ritenendo che non abbia più una maggioranza adeguata per governare la città.

Le implicazioni per Milano

Il dibattito sul Ddl Salva Milano non è solo una questione politica, ma ha ripercussioni dirette sulla vita dei cittadini. La Lega ha messo in evidenza come lo sblocco dell’urbanistica sia fondamentale per affrontare la crisi abitativa e per garantire un futuro migliore ai milanesi. L’assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, ha confermato che gli uffici dell’urbanistica non sono chiusi, ma che si stanno valutando interventi per affrontare la delicata situazione attuale. La tensione tra le forze politiche è palpabile e il futuro della governance milanese appare incerto.