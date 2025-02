Un uomo di circa 70 anni è stato investito mentre attraversava la strada a Rho, Milano.

Un drammatico incidente nel Milanese

Mercoledì 5 febbraio, la serata è stata segnata da un tragico incidente stradale a Rho, un comune situato nella provincia di Milano. Un uomo di circa 70 anni è stato investito mentre tentava di attraversare la strada in via Dante, a pochi passi da via Lainate. L’incidente è avvenuto intorno alle , e le conseguenze sono state immediatamente gravi.

Le condizioni della vittima

La vittima, trovata in stato di incoscienza, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono state definite critiche, con gravi lesioni riportate alla testa e al torace. Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’uomo è stato portato in codice rosso, il che indica una situazione di emergenza in cui la vita del paziente è in pericolo.

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente rimane ancora poco chiara. Gli agenti di polizia sono intervenuti sul posto per raccogliere testimonianze e ricostruire quanto accaduto. Non sono state rese note le generalità della vittima, ma si stima che abbia circa 70 anni. La comunità locale è scossa da questo evento tragico, che mette in luce i rischi legati alla circolazione stradale, specialmente per le persone più vulnerabili come gli anziani.

Il ruolo dei soccorritori

Immediato è stato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno raggiunto il luogo dell’incidente con un’ambulanza e un’auto medica. La rapidità dei soccorsi è stata fondamentale per garantire che l’uomo ricevesse le cure necessarie nel minor tempo possibile. Questo episodio sottolinea l’importanza di una rete di emergenza efficiente e pronta a rispondere a situazioni critiche.