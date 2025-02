Due ladri arrestati mentre tentano di rubare generi alimentari e medicinali

Un intervento tempestivo della polizia

Nella serata di lunedì, la Squadra Mobile di Milano ha sventato un furto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Due uomini di origine algerina, di 38 e 28 anni, sono stati arrestati mentre tentavano di rubare generi alimentari e medicinali da un’auto parcheggiata in via Lazzaro. Grazie all’intervento dei Falchi della VI Sezione, i ladri non hanno avuto il tempo di allontanarsi con il bottino, che includeva anche un sacchetto contenente farmaci fondamentali per la terapia di una donna gravemente malata.

Il furto e il valore dei medicinali

Il furto è avvenuto intorno alle 21, quando gli agenti hanno notato i due uomini comportarsi in modo sospetto nei pressi di Porta Venezia. Dopo essersi scambiati sguardi e cenni, si sono avvicinati a una Citroen C3 parcheggiata. In pochi istanti, hanno scassinato l’auto e hanno iniziato a frugare nel bagagliaio. Tra i sacchetti rubati, uno conteneva medicinali essenziali per una donna anziana, madre del proprietario del veicolo. Questo dettaglio ha reso l’intervento della polizia ancora più cruciale, poiché i farmaci erano vitali per la salute della donna.

La reazione della comunità e il ringraziamento

Dopo l’arresto dei ladri, le medicine sono state restituite alla legittima proprietaria, che, insieme al figlio, ha espresso la sua gratitudine agli agenti per il pronto intervento. Questo episodio ha suscitato una forte reazione nella comunità, evidenziando l’importanza della vigilanza e della prontezza delle forze dell’ordine nel proteggere i cittadini e i loro beni. La polizia ha ribadito l’importanza di segnalare comportamenti sospetti, sottolineando che ogni piccolo gesto può fare la differenza nella lotta contro la criminalità.