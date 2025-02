Un 19enne trovato a dormire in un camper con armi e un cellulare rubato.

Un allarme inaspettato

Un pomeriggio di routine si è trasformato in un episodio di cronaca nera quando il proprietario di un camper ha notato un estraneo forzare il portellone del suo veicolo, parcheggiato in via Dei Mughetti. L’uomo, un cittadino italiano di 37 anni, ha immediatamente allertato le autorità, dando inizio a una serie di eventi che avrebbero portato all’arresto di un giovane marocchino di 19 anni.

La scoperta inquietante

Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato il giovane profondamente addormentato all’interno del camper. Ma la sorpresa è stata ancor più grande quando gli agenti hanno scoperto che sotto il cuscino su cui il ragazzo dormiva, si trovava una mannaia. Inoltre, il 19enne aveva con sé diversi coltelli e altre lame, disposte ordinatamente su un mobiletto accanto al letto. La situazione ha immediatamente destato preoccupazione tra gli agenti, che hanno proceduto al sequestro delle armi.

Un passato criminale?

Oltre alla violazione di domicilio, il giovane marocchino è stato trovato in possesso di un cellulare rubato. Durante le indagini, è emerso che il ragazzo aveva manomesso il quadro elettrico del camper per ricaricare il suo smartphone. Questo ha portato le autorità a indagare anche per il reato di ricettazione. La presenza di armi e il furto di un veicolo altrui hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona e sulla necessità di un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine.

Le conseguenze legali

Il 19enne marocchino è stato arrestato e portato in centrale, dove dovrà affrontare le accuse di violazione di domicilio, possesso di armi e ricettazione. Questo episodio mette in luce non solo il problema della sicurezza urbana, ma anche la necessità di una maggiore attenzione da parte della comunità e delle autorità locali per prevenire simili situazioni in futuro. La polizia ha intensificato i controlli nella zona, sperando di dissuadere comportamenti del genere e garantire la sicurezza dei cittadini.