Un giovane di 29 anni arrestato dopo un inseguimento tra le strade di Milano, trovato con droga e contante.

Un inseguimento ad alta velocità

Martedì pomeriggio, Milano è stata teatro di un inseguimento che ha tenuto con il fiato sospeso i passanti. Un giovane di 29 anni, alla guida di uno scooter Honda Sh, ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine, accelerando contromano lungo via Bernardino De Conti. La polizia, in servizio nella zona, ha notato il comportamento sospetto del ragazzo e ha tentato di fermarlo, ma il giovane ha deciso di non fermarsi, dando inizio a una fuga che si è rivelata breve ma intensa.

Manovre spericolate e un incidente

Durante la fuga, il giovane ha commesso diverse infrazioni, tra cui il ‘bruciare’ un semaforo rosso all’incrocio tra piazzale Carlo Maciachini e viale Jenner. Le manovre spericolate hanno attirato l’attenzione di molti, ma la situazione è culminata in un piccolo incidente sul marciapiede di via Enrico Annibale Butti. Qui, il giovane ha tentato di seminare i poliziotti, ma la sua fuga è stata interrotta. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti, ma ha messo in evidenza i rischi legati a tali comportamenti irresponsabili.

La scoperta della droga

Una volta fermato, il giovane ha inizialmente giustificato la sua fuga affermando di essere in possesso solo di un foglio rosa, spaventato all’idea di essere fermato. Tuttavia, la situazione è rapidamente cambiata quando gli agenti hanno trovato addosso a lui 18 grammi di cocaina e 225 euro in contante. Questi elementi hanno portato alla sua arresto per resistenza e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso, mentre il giovane ha rifiutato il trasporto in ospedale, dimostrando un atteggiamento di sfida nei confronti delle autorità.