Il prefetto Sgaraglia annuncia misure straordinarie per garantire la sicurezza dei cittadini

Il piano di sicurezza del prefetto di Milano

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha annunciato un piano di sicurezza rafforzato per contrastare il fenomeno delle borseggiatrici nelle stazioni della metropolitana e sui treni. Questa decisione è stata presa durante una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, dove sono state discusse le strategie per garantire una maggiore protezione ai cittadini e ai turisti che utilizzano i mezzi pubblici. L’obiettivo è quello di intensificare i controlli e la sorveglianza, creando un ambiente più sicuro per tutti.

Strategie di intervento e sorveglianza

Secondo quanto riportato dalla prefettura, sono state pianificate attività di controllo più incisive, grazie alla collaborazione della sezione specializzata della Polmetro della questura di Milano. Questo comporterà una maggiore presenza di agenti sulle banchine e sui treni, con l’intento di prevenire e reprimere le attività delittuose. La sorveglianza sarà potenziata, e gli agenti saranno pronti a intervenire in caso di situazioni sospette, garantendo così un servizio di trasporto pubblico più sicuro.

Eventi futuri e gestione dell’ordine pubblico

Durante l’incontro, il prefetto ha anche discusso delle misure di sicurezza da adottare in occasione della partita di Coppa Italia tra Milan e Roma, evidenziando l’importanza di una pianificazione accurata per eventi di grande affluenza. Inoltre, si è parlato della gestione dell’ordine pubblico in vista dell’evento Bit, che si terrà alla Fiera Milano Rho dal 9 all’11 febbraio. Per garantire una viabilità ordinata, è stato disposto un rafforzamento dei servizi di monitoraggio e controllo del territorio, con il supporto della polizia stradale, per prevenire episodi di criminalità e assicurare un flusso regolare del traffico.