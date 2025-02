Una donna di 40 anni è scomparsa a Milano, l'associazione Penelope Lombardia lancia un appello.

La scomparsa di Jhoanna Nataly Quintanilla

Il 24 gennaio, la città di Milano ha vissuto un momento di grande preoccupazione a causa della scomparsa di Jhoanna Nataly Quintanilla, una donna di 40 anni. Originaria di un altro paese, Jhoanna non ha familiari in Italia e le sue amiche sono le uniche a lanciare l’allerta. La situazione è diventata critica, poiché nessuno ha avuto notizie di lei da diversi giorni.

Appello dell’associazione Penelope Lombardia

Le amiche di Jhoanna, preoccupate per la sua incolumità, hanno contattato l’associazione Penelope Lombardia, che si occupa di persone scomparse. Attraverso i social media, l’associazione ha diffuso un appello accorato: “Jhoanna si è allontanata già da diversi giorni, non ha famiglia in Italia e le amiche non hanno sue notizie e non riescono a mettersi in contatto con lei.” Questo messaggio ha raggiunto un vasto pubblico, sperando di ottenere informazioni utili per ritrovare la donna.

Descrizione e dettagli della scomparsa

Jhoanna è scomparsa nella zona di Bicocca, un’area di Milano. Le sue amiche hanno fornito alcune informazioni fisiche per aiutare chiunque possa averla vista. La donna è alta circa 1.60 metri e pesa circa 65 kg. Ha capelli biondi e occhi castano scuro. Purtroppo, non si conosce l’abbigliamento che indossava al momento della scomparsa, e il suo cellulare risulta spento, il che rende la situazione ancora più allarmante.

Come aiutare nelle ricerche

Le autorità e le amiche di Jhoanna invitano chiunque abbia informazioni a contattare il numero 380.7814931 o a rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe rivelarsi cruciale per ritrovare Jhoanna e riportarla a casa sana e salva. La comunità è invitata a unirsi in questo sforzo, dimostrando solidarietà e supporto in un momento così difficile.