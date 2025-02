La procura di Milano concede una proroga per analizzare l'incidente che ha causato la morte di Ramy Elgaml.

La proroga della perizia cinematica

La procura di Milano ha concesso una proroga di circa venti giorni per la perizia cinematica riguardante l’incidente mortale che ha coinvolto Ramy Elgaml, un giovane di 19 anni. Questo tempo aggiuntivo è stato richiesto dall’ingegnere Domenico Romaniello, il quale ha bisogno di ulteriori giorni per esaminare con maggiore attenzione ogni aspetto della dinamica dell’incidente avvenuto durante un lungo inseguimento. La perizia è fondamentale per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica morte del ragazzo.

Dettagli dell’incidente

Il drammatico evento si è verificato quando Elgaml, insieme al suo amico Fares Bouzidi, non si è fermato all’alt dei carabinieri. Questo ha dato inizio a un inseguimento che si è concluso in modo tragico. Bouzidi è attualmente sotto processo con rito immediato, previsto per il 18 aprile, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. La situazione si complica ulteriormente, poiché un militare è indagato per concorso in omicidio stradale, insieme a Bouzidi.

Indagini in corso e responsabilità

Oltre alle indagini sull’inseguimento, è stato aperto un altro fascicolo contro due carabinieri, accusati di depistaggio, frode processuale e favoreggiamento. La perizia cinematica, quindi, non solo dovrà chiarire le fasi finali dell’inseguimento, ma anche stabilire eventuali responsabilità da parte delle forze dell’ordine. Romaniello dovrà analizzare vari fattori, come la traiettoria del T Max e della gazzella dei carabinieri, la velocità di marcia, le possibili frenate brusche e il momento in cui lo scooter si è scontrato con un palo del semaforo, causando la caduta dei due ragazzi sull’asfalto.

Questa situazione solleva interrogativi importanti sulla sicurezza stradale e sull’operato delle forze dell’ordine durante le situazioni di emergenza. La comunità attende con ansia i risultati della perizia, che potrebbero avere ripercussioni significative sia sul piano legale che su quello sociale.