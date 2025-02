Panico in metro: borseggiatrici bloccano il servizio a Milano

Un episodio di violenza e caos nella stazione di Gioia ha scatenato l'intervento delle forze dell'ordine.

Un episodio inquietante nella metropolitana di Milano

Il 2 febbraio, la stazione metropolitana di Gioia a Milano è stata teatro di un evento che ha lasciato i pendolari in stato di shock. Quattro donne, tutte di origine bosniaca e con precedenti penali, sono state identificate come borseggiatrici e hanno scatenato il panico tra i passeggeri. L’allerta è scattata intorno alle 13, quando i viaggiatori hanno notato il comportamento sospetto del gruppo e hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Interruzione del servizio e caos

La situazione è rapidamente degenerata quando le donne, per sfuggire all’arresto, si sono spostate sulla banchina e hanno attivato il freno d’emergenza del treno. Questo gesto ha causato l’interruzione del servizio per circa 15 minuti, creando confusione e preoccupazione tra i pendolari. Nonostante l’intervento tempestivo degli agenti, il caos era già in atto. Una delle borseggiatrici ha preso un estintore e lo ha scaricato sulla banchina e all’interno di un vagone, aggravando ulteriormente la situazione.

Le conseguenze dell’azione

Nel bel mezzo del parapiglia, un’agente di stazione, una donna di 32 anni, è rimasta ferita e ha dovuto essere trasportata all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice verde. Fortunatamente, le forze dell’ordine sono riuscite a contenere la situazione e a bloccare le quattro donne, che sono state indagate per interruzione di pubblico servizio, getto pericoloso di cose e omissione dolosa di cautele contro infortuni. È emerso che su di loro pendeva un ordine di allontanamento, il che ha reso la loro presenza in Italia illegale.

Questo episodio mette in luce non solo il problema della sicurezza nei mezzi pubblici, ma anche la necessità di un intervento più incisivo da parte delle autorità per garantire la tranquillità dei cittadini. La metropolitana di Milano, un’importante arteria di trasporto, non può diventare un luogo di paura e violenza. La comunità si aspetta risposte e misure efficaci per prevenire simili incidenti in futuro.