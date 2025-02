Un incidente tra Saronno e Origgio provoca disagi e feriti, ma nessun pericolo di vita.

Un pomeriggio di caos sull’A9

Martedì 4 febbraio, nel pomeriggio, l’Autostrada A9 Milano-Como-Chiasso è stata teatro di un incidente che ha causato notevoli disagi al traffico. L’incidente si è verificato tra le uscite di Saronno e Origgio/Uboldo, in direzione Milano, e ha coinvolto due automobili. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto poco dopo le 17, quando un contatto tra i veicoli ha portato a uno schianto che ha visto una delle auto ribaltarsi.

Feriti e soccorsi tempestivi

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 63 anni e una donna di 57. Fortunatamente, nessuno dei due è in pericolo di vita. Le condizioni inizialmente apparivano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha attivato un intervento in codice rosso, inviando sul posto tre ambulanze, un’automedica e un’eliambulanza. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre la donna dalle lamiere contorte del veicolo. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso, dove hanno ricevuto le cure necessarie.

Disagi al traffico e consigli per gli automobilisti

Per consentire le operazioni di soccorso, alcune corsie dell’autostrada sono state chiuse, causando lunghe code. Si sono registrati fino a quattro chilometri di coda tra il bivio A9-A36 Pedemontana e Origgio. Autostrade consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi, come l’entrata in direzione Lainate attraverso il bivio A8-A36 Pedemontana sulla A8 Milano-Varese. Per chi proviene da Como, l’uscita consigliata è al bivio A9-A36 Pedemontana. La situazione è in fase di monitoraggio e si invita alla massima prudenza durante la guida.