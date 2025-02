Un grave incidente stradale ha coinvolto un'auto ribaltata e un soccorritore investito.

Un drammatico incidente all’alba

All’alba di martedì 4 febbraio, un grave incidente ha scosso l’autostrada A8 in direzione Milano. Un’auto, guidata da una donna di 62 anni, si è ribaltata, causando un intervento immediato dei soccorsi. La chiamata è giunta pochi minuti prima delle sei del mattino, segnalando un’auto capovolta nel tratto tra Fiera Milano e Cascina Merlata.

Il soccorritore travolto

Un uomo di 59 anni, accortosi dell’incidente, si è fermato per prestare soccorso. Purtroppo, mentre cercava di aiutare la donna, è stato investito da un’altra auto in transito. Questo tragico evento ha portato il 59enne a essere trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, mentre la donna è stata portata in codice giallo al Galeazzi. La situazione del soccorritore è critica, e le autorità stanno monitorando attentamente le sue condizioni.

Traffico e disagi sull’autostrada

Il grave incidente ha avuto ripercussioni significative sul traffico. Nel tratto compreso tra Origgio Ovest e Cascina Merlata, si sono registrati fino a 10 chilometri di coda. Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti provenienti da Lainate di deviare verso la A50 Tangenziale Ovest e successivamente entrare in A4 alla Barriera di Ghisolfa per evitare ulteriori disagi. Attualmente, il traffico transita su tre corsie, ma la situazione rimane critica e in evoluzione.