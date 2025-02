Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Cernusco sul Naviglio, causando la morte di un ciclista di 74 anni.

Un tragico evento nella mattinata di lunedì

La mattina di lunedì , la comunità di Cernusco sul Naviglio è stata scossa da un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un uomo di 74 anni, Michele Destasi. L’incidente è avvenuto nei pressi della rotonda sulla strada Padana Superiore, un’area trafficata e nota per la sua pericolosità. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando sulla sua bicicletta quando è stato travolto da un camion, in un impatto che ha lasciato tutti senza parole.

Intervento dei soccorsi e dinamica dell’incidente

La chiamata al 118 è giunta intorno alle 10.40, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’auto medica, un’ambulanza e un’unità di elisoccorso, allertati in codice rosso per la gravità della situazione. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, Michele Destasi è stato dichiarato deceduto sul posto. Le cause esatte dell’incidente sono ancora da accertare, ma la dinamica è oggetto di indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Pioltello.

La reazione della comunità e le misure di sicurezza

Questo tragico evento ha suscitato una forte reazione nella comunità di Cernusco sul Naviglio, dove molti residenti si sono detti preoccupati per la sicurezza stradale nella zona. I vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola sono stati chiamati per mettere in sicurezza il tratto stradale, mentre i carabinieri stanno conducendo rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. La morte di Michele Destasi ha riacceso il dibattito sulla necessità di migliorare la sicurezza per i ciclisti e i pedoni, specialmente in aree ad alto traffico.