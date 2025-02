Un imprenditore di Capri accusato di aver prosciugato le casse di un consorzio di logistica.

Un imprenditore in fuga dalla giustizia

La Guardia di Finanza di Milano ha recentemente arrestato un imprenditore originario di Capri, accusato di aver messo in ginocchio un consorzio di logistica attraverso pratiche fraudolente. L’uomo, iscritto all’AIRE e residente in Romania, è stato colpito da un’operazione che ha portato al sequestro di quasi 5,5 milioni di euro. Le indagini, condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria, hanno rivelato un quadro allarmante di malversazioni e uso illecito di fondi aziendali.

Stile di vita lussuoso a spese della società

Tra il 2015 e il 2021, l’imprenditore avrebbe svuotato le casse della sua azienda, utilizzando il denaro per finanziare un’esistenza opulenta. I finanzieri hanno scoperto che il denaro era stato speso per noleggiare jet privati, acquistare auto di lusso, biglietti per eventi sportivi di alto profilo, gioielli e soggiorni in hotel a cinque stelle. Questo stile di vita sfrenato è costato alla società oltre 2,5 milioni di euro in imposte e contributi non versati, aggravando ulteriormente la situazione finanziaria del consorzio.

Il prestito da 600mila euro e il fallimento imminente

Poco prima che il consorzio dichiarasse insolvenza, l’imprenditore ha richiesto un prestito di 600mila euro, garantito dallo Stato. Tuttavia, il denaro non è mai stato restituito. Durante le perquisizioni effettuate dalle autorità, sono stati rinvenuti 50mila euro in contante e orologi di grande valore, tutti sottoposti a sequestro. L’indagine ha messo in luce non solo la gravità delle azioni dell’imprenditore, ma anche la necessità di un controllo più rigoroso sui prestiti garantiti dallo Stato, per prevenire abusi simili in futuro.