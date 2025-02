Aggressione e rapina a Milano: quattro minorenni denunciati

Un 17enne aggredito e derubato in piazza Caneva, prontamente intervenuta la polizia.

Un episodio di violenza in piazza Caneva

Nella serata di domenica 2 febbraio, un grave episodio di violenza ha scosso la tranquillità di piazza Caneva a Milano. Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito e rapinato mentre si trovava alla fermata del tram 14. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20, quando il giovane è stato accerchiato da quattro minorenni, descritti con tratti somatici nordafricani, che lo hanno costretto a consegnare il suo telefono cellulare.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Dopo la rapina, il 17enne ha avuto la prontezza di chiamare il numero di emergenza 112. Gli agenti della polizia sono intervenuti rapidamente, riuscendo a rintracciare i presunti aggressori a poche decine di metri di distanza dal luogo dell’incidente. La loro azione tempestiva ha permesso di evitare ulteriori danni e di garantire la sicurezza del giovane aggredito.

Identificazione e denuncia dei responsabili

I quattro minorenni coinvolti nell’aggressione sono stati identificati come due ragazzi egiziani di 16 e 17 anni e due tunisini di 16 e 15 anni. Tutti i giovani sono risultati regolari in Italia e incensurati. Nonostante la loro giovane età, per loro è scattata una denuncia a piede libero per rapina, un reato grave che potrebbe avere conseguenze significative sul loro futuro.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio di violenza giovanile solleva interrogativi sulla sicurezza nelle città italiane e sulla necessità di interventi mirati per prevenire tali atti. Le aggressioni e le rapine, soprattutto tra i giovani, sono un fenomeno in crescita che richiede l’attenzione delle autorità e della società civile. È fondamentale promuovere iniziative educative e di sensibilizzazione per contrastare la violenza e favorire una convivenza pacifica tra i cittadini.