Ecco i dettagli sullo sciopero di Trenord e i treni garantiti.

Introduzione allo sciopero dei treni

Mercoledì 5 febbraio si preannuncia una giornata difficile per il trasporto pubblico, con uno sciopero indetto dal sindacato Orsa che coinvolgerà il personale di Trenord. Questa agitazione avrà inizio alle 3 del mattino e si protrarrà fino alle 2 di giovedì 6 febbraio. È importante essere informati sui possibili disagi e sui treni che continueranno a circolare nonostante la protesta.

Dettagli sullo sciopero e sui servizi minimi garantiti

Lo sciopero riguarderà esclusivamente il trasporto ferroviario regionale, senza ripercussioni sui mezzi di Atm e Trenitalia. Durante la giornata di sciopero, i servizi regionali, suburbani e aeroportuali di Trenord potrebbero subire ritardi e cancellazioni. Tuttavia, Trenord ha predisposto un elenco di “Servizi Minimi Garantiti” per garantire la mobilità ai pendolari. I treni che partiranno dopo le 6 e dopo le 18, con arrivo previsto entro le 9 ed entro le 21, saranno operativi.

Collegamenti aeroportuali e alternative

Per i viaggiatori diretti all’aeroporto di Malpensa, Trenord ha previsto un servizio sostitutivo di autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto. Gli autobus partiranno da via Paleocapa 1, garantendo un collegamento diretto e veloce. Inoltre, per il collegamento S50 tra Malpensa Aeroporto e Stabio, saranno disponibili mezzi alternativi. È fondamentale controllare gli aggiornamenti sui servizi per evitare inconvenienti durante il viaggio.

Treni a lunga percorrenza garantiti

In caso di sciopero della durata di 24 ore, alcuni treni a lunga percorrenza saranno sempre garantiti. Tra questi, i collegamenti Eurocity da e per Vienna e Monaco di Baviera. I treni EC83 e EC84 continueranno a operare, offrendo un’importante alternativa per i viaggiatori. È consigliabile verificare gli orari e le disponibilità prima di partire, per assicurarsi di non incorrere in disagi.