Un ragazzo di 23 anni aggredito da un gruppo di giovani, uno dei quali è stato arrestato.

Un episodio di violenza in piena notte

Nella notte di domenica 2 febbraio, un ragazzo di 23 anni è stato vittima di un’aggressione all’Arco della Pace, in piazza Sempione, a Milano. Il giovane è stato accerchiato da un gruppo di individui che gli hanno intimato di consegnare del denaro, minacciandolo e creando un clima di paura. Fortunatamente, la vittima ha mostrato una certa resistenza, il che ha portato gli aggressori a desistere e allontanarsi.

Intervento tempestivo della polizia

Un passante, testimone della scena, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti sono giunti sul posto poco dopo, ma gli aggressori si erano già dileguati. Grazie alla segnalazione del testimone, la polizia è riuscita a seguire la direzione di fuga e a catturare uno dei membri del gruppo. Si tratta di un giovane afghano di 18 anni, regolare in Italia e con precedenti penali, arrestato per tentata rapina.

La vittima e le indagini in corso

La polizia ha rintracciato anche la vittima, che ha raccontato di essere stato avvicinato con una scusa e di aver subito una richiesta di denaro in modo minaccioso. Durante l’aggressione, il giovane ha riportato lievi ferite e, per precauzione, è stato trasportato al pronto soccorso dai sanitari del 118 per accertamenti. Le indagini proseguono per identificare gli altri responsabili dell’aggressione, mentre la comunità locale esprime preoccupazione per la sicurezza nella zona.