La procura di Catania indaga per omicidio colposo dopo la tragedia avvenuta sull'Etna.

La tragedia avvenuta sull’Etna

Il 26 gennaio, l’Etna, uno dei vulcani più attivi e affascinanti del mondo, è stato teatro di una tragedia che ha colpito profondamente la comunità imprenditoriale italiana. Nicola Ruiz de Cardenas, presidente di Assolombarda Pavia e noto imprenditore, ha perso la vita durante un’escursione di scialpinismo a 2.700 metri di altitudine. L’incidente, avvenuto sul versante nord-est del vulcano, ha sollevato interrogativi e preoccupazioni, portando la procura di Catania ad aprire un fascicolo per omicidio colposo.

Le indagini in corso

Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, Ruiz de Cardenas stava affrontando un percorso verso l’osservatorio Pizzi Denari insieme a due amici, quando è scivolato su un pendio ghiacciato, rotolando per alcune centinaia di metri. La procura ha sequestrato i telefoni dell’imprenditore e dei suoi compagni di escursione, uno dei quali è originario del posto, mentre l’altro proviene dal Pavese. Questo passaggio è cruciale per comprendere le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Le condizioni meteorologiche e il malore

Le condizioni di neve e ghiaccio al momento dell’incidente potrebbero aver avuto un ruolo determinante. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo non sono stati sufficienti a salvare la vita dell’imprenditore. È stata disposta un’autopsia per verificare se Ruiz de Cardenas avesse accusato un malore prima della caduta. La comunità imprenditoriale e i familiari attendono con ansia i risultati delle indagini, mentre i funerali saranno celebrati in forma privata non appena la salma sarà restituita alla famiglia.

Questa tragedia mette in luce i rischi legati alle attività di montagna, anche per chi è esperto e ben equipaggiato. La sicurezza deve sempre essere una priorità, e la speranza è che questo incidente possa servire da monito per tutti coloro che amano la montagna e le sue sfide.