Un tragico incidente stradale ha portato via una giovane di 23 anni, Maria Sisto, suscitando dolore e commozione nella comunità.

Il dramma di Maria Sisto

Il , la comunità di Ceglie Messapica ha subito un duro colpo con la tragica notizia della morte di Maria Sisto, una giovane di soli 23 anni. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 20, tra Ostuni e Villanova, dove la ragazza, originaria della Puglia ma cresciuta nel Milanese, stava viaggiando a bordo di una Lancia Y. La sua vita è stata spezzata in un attimo, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Maria stava percorrendo la strada in direzione di Villanova quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un’Audi Q3 che proveniva dalla direzione opposta. I carabinieri di Fasano sono intervenuti prontamente per effettuare i rilievi del caso, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: era già deceduta al momento dell’arrivo dei soccorsi. Due persone a bordo dell’Audi sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Il ricordo di una giovane vita

Maria Sisto era molto amata nella sua comunità. Cresciuta nella zona dell’Adda-Martesana, aveva frequentato il Liceo delle scienze umane all’Itsos “Marie Curie” di Cernusco sul Naviglio. La sua scomparsa ha lasciato un segno profondo tra ex professori e compagni di scuola, che hanno organizzato una veglia in sua memoria nei pressi dell’istituto. I funerali si sono svolti il 30 gennaio a Ceglie Messapica, dove amici e familiari si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a una giovane che aveva ancora tanto da dare alla vita.

Un appello alla sicurezza stradale

Questa tragedia riporta l’attenzione sulla necessità di una maggiore sicurezza stradale. Ogni anno, migliaia di incidenti stradali causano perdite inestimabili, e la storia di Maria è solo l’ultima di una lunga serie. È fondamentale che le istituzioni e la comunità si uniscano per promuovere campagne di sensibilizzazione sulla guida sicura, affinché tragedie come questa non si ripetano più. La memoria di Maria Sisto deve servire da monito per tutti noi, affinché si possa costruire un futuro più sicuro sulle strade.