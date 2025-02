Gabriele Mandelli, un imprenditore che ha segnato la storia dell'allevamento di trote in Italia, è venuto a mancare tragicamente.

Un imprenditore di successo

Gabriele Mandelli, un nome che ha risuonato nel settore dell’allevamento ittico in Italia, è scomparso all’età di 81 anni a causa di un tragico incidente domestico. Originario del Trentino, Mandelli ha dedicato la sua vita alla gestione di un allevamento di trote e storioni a Cassolnovo, nella Lomellina, dove ha vissuto per decenni. La sua passione per l’acquacoltura è iniziata negli anni ’60, quando ha preso in mano l’attività di famiglia, trasformandola in un’impresa di successo conosciuta anche oltre i confini nazionali.

Un’eredità di qualità e innovazione

Nel corso degli anni, Mandelli ha saputo innovare e ampliare la sua attività, introducendo la produzione di caviale dagli storioni negli anni Duemila. Questo ha permesso all’azienda di crescere ulteriormente, affermandosi come un punto di riferimento nel settore. La dedizione e l’impegno di Mandelli hanno portato il suo allevamento a ottenere riconoscimenti e apprezzamenti, non solo in Italia, ma anche in Europa. La sua visione imprenditoriale ha ispirato molti giovani del settore, contribuendo a elevare gli standard di qualità nell’acquacoltura.

Un tragico incidente

La vita di Gabriele Mandelli è stata segnata da un tragico evento il 23 gennaio, quando è caduto mentre scendeva le scale della sua abitazione. L’incidente ha causato un grave trauma cranico, e nonostante i soccorsi tempestivi e il trasferimento all’ospedale San Matteo di Pavia, i medici non sono riusciti a salvarlo. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Cassolnovo e tra coloro che lo conoscevano. I funerali si terranno sabato mattina presso la chiesa di San Francesco a Vigevano, dove amici e familiari si riuniranno per rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita all’amore per la natura e all’imprenditoria.