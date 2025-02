Un morso di cane provoca tensioni e intervento delle forze dell'ordine a Seggiano.

Un episodio di violenza scatenato da un morso di cane

Giovedì sera, intorno alle otto e mezza, la tranquilla frazione di Seggiano a Pioltello, in provincia di Milano, è stata teatro di un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una violenta rissa. Tutto è iniziato quando un uomo di circa 35 anni è stato morso da un cane, un evento che ha innescato una serie di reazioni a catena tra i presenti. Il morso, sebbene non grave, ha portato a una reazione sproporzionata, culminando in una lite accesa tra diversi individui.

Intervento tempestivo dei carabinieri

La situazione è rapidamente degenerata, con la lite che ha attirato l’attenzione dei residenti della zona. Questi ultimi, preoccupati per l’escalation della violenza, hanno contattato il numero di emergenza 112. I carabinieri sono giunti sul posto in tempi brevi, riuscendo a contenere la situazione prima che potesse sfociare in una rissa violenta. Durante il tumulto, uno dei partecipanti avrebbe estratto un coltello, creando ulteriore tensione tra i presenti. Fortunatamente, l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, riportando la calma nella frazione.

Le conseguenze del morso

Nel frattempo, l’uomo morso dal cane è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano per ricevere le cure necessarie. Sebbene il morso non abbia causato ferite gravi, l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli animali e sul comportamento dei loro proprietari. La comunità di Seggiano si interroga ora su come prevenire simili incidenti in futuro e su quali misure adottare per garantire la sicurezza di tutti, animali compresi.