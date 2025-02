Inseguimento ad alta velocità a Milano: arrestata una donna ubriaca

Una notte di follia a Milano: una donna in stato di ebbrezza provoca danni e resistenza all'arresto.

Un inseguimento da film nel cuore di Milano

La notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio ha visto Milano teatro di un inseguimento ad alta velocità che ha lasciato senza parole i passanti. Una donna di 29 anni, alla guida di una Citroen, ha scatenato il panico nel centro città, sfrecciando a tutta velocità e mettendo in pericolo la vita di pedoni e automobilisti. L’episodio è iniziato in zona Darsena, dove la volante della polizia, impegnata in un servizio di pattugliamento, ha notato il veicolo lanciato a folle velocità.

La folle corsa contromano

La donna, ignara delle conseguenze delle sue azioni, ha imboccato piazza XXIV Maggio contromano, creando una situazione di grave pericolo. I poliziotti, accortisi della manovra spericolata, hanno immediatamente avviato un inseguimento. La Citroen ha proseguito la sua corsa, attraversando diverse strade, tra cui viale Gorizia e corso Genova, danneggiando almeno due auto parcheggiate e uno scooter in sosta. La follia della donna non si è fermata nemmeno quando ha cercato di guadagnarsi la fuga urtando il veicolo di servizio della polizia.

Arresto e conseguenze legali

Finalmente, dopo un lungo inseguimento, la donna è stata bloccata in piazza Resistenza Partigiana. Al momento dell’arresto, è emerso che era in stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi, ma i danni materiali sono stati significativi. Identificata, la 29enne è risultata senza precedenti penali, ma dovrà affrontare accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti. Questo episodio mette in luce non solo il problema della guida in stato di ebbrezza, ma anche la necessità di una maggiore vigilanza nelle aree urbane, dove comportamenti irresponsabili possono avere conseguenze devastanti.