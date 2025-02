Controlli mirati su strade e negozi: multe e sanzioni in aumento a Milano.

Controlli intensificati nelle zone chiave di Milano

Nel fine settimana tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, la polizia locale di Milano ha attuato un’operazione di controllo straordinaria, concentrandosi in particolare su due aree strategiche: la Darsena e piazzale Loreto. Questi controlli hanno avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative commerciali, con un’attenzione particolare al contrasto delle violazioni del codice della strada e delle normative sul commercio.

Risultati significativi dei controlli

Il bilancio finale dell’operazione è stato impressionante: sono stati controllati 293 veicoli e 441 persone. Tra i conducenti sottoposti al test dell’alcol, 237 hanno accettato di essere testati, di cui 4 sono risultati positivi. Inoltre, 34 conducenti sono stati sottoposti a test per sostanze stupefacenti, senza alcun positivo. Questi dati evidenziano un impegno significativo da parte delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sulle strade milanesi.

Sanzioni e violazioni riscontrate

Le sanzioni non si sono limitate solo alla circolazione stradale. Sono stati emessi 79 verbali per infrazioni al codice della strada, tra cui la rimozione di una targa non regolare. Inoltre, sei patenti sono state ritirate e sette veicoli sono stati sottoposti a fermo. Un caso particolare ha visto una persona denunciata per possesso di una patente falsa, un reato serio che sottolinea l’importanza di controlli accurati. Sul fronte commerciale, l’Annonaria ha multato due minimarket di via Padova per la vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, mentre un bar in piazzale Loreto ha ricevuto una multa di 4mila euro per violazioni delle norme igienico-sanitarie, come la mancanza di tracciabilità e di etichettatura dei prezzi.