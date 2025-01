Un malore improvviso causa un tragico incidente stradale in autostrada.

Un dramma inaspettato

Mercoledì sera, intorno alle 21.30, l’Autostrada A4 è stata teatro di un tragico incidente che ha portato alla morte di Antonio Fadda, un uomo di quarantotto anni. Secondo le prime ricostruzioni, Fadda aveva contattato la moglie per informarla di un malore che lo stava colpendo mentre si trovava alla guida del suo Suv, una vettura Ssangyong. “Sto male, vado in ospedale”, queste le ultime parole che ha pronunciato prima di perdere il controllo del veicolo.

La dinamica dell’incidente

Fadda stava percorrendo l’autostrada A4 e, dopo aver imboccato la rampa di uscita verso Seriate, ha avvertito un forte malessere. Nonostante il tentativo di raggiungere l’ospedale, il suo corpo ha ceduto e l’auto ha continuato la sua corsa, schiantandosi contro il guardrail. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma all’arrivo dell’automedica e dell’ambulanza di Padana Emergenza, per Fadda non c’era più nulla da fare.

Interventi e soccorsi

La centrale operativa ha inviato sul posto anche i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. La moglie di Antonio, allertata dell’accaduto, si è precipitata sul luogo dell’incidente, trovandosi di fronte a una scena straziante. La salma è stata successivamente trasferita in ospedale per gli accertamenti necessari, mentre la comunità di Castelli Calepio, dove Fadda risiedeva, è rimasta sconvolta dalla notizia.

Riflessioni su sicurezza stradale e salute

Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prestare attenzione ai segnali del proprio corpo. La salute è un aspetto fondamentale da considerare, soprattutto quando si è alla guida. Incidenti come quello di Antonio Fadda ci ricordano quanto sia cruciale agire tempestivamente in caso di malessere, evitando di mettersi al volante in condizioni non idonee. È fondamentale sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di ascoltare il proprio corpo e di non sottovalutare i segnali di allerta.