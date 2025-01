Un premio per il coraggio e la dedizione al dovere del viceispettore Di Martino

Un atto di coraggio in servizio

Il viceispettore di polizia, Christian Di Martino, è stato recentemente premiato per il suo straordinario coraggio durante un intervento che ha rischiato di costargli la vita. L’assessore regionale alla sicurezza, Romano La Russa, ha consegnato il riconoscimento a Varese, sottolineando l’importanza del gesto eroico compiuto da Di Martino lo scorso maggio. In quell’occasione, il poliziotto era intervenuto per fermare un uomo che stava lanciando sassi dai binari della stazione di Milano Lambrate, un atto che ha portato a una violenta aggressione nei suoi confronti.

Il drammatico intervento e il salvataggio

Il 37enne Hasan Hamis ha colpito Di Martino con tre fendenti, riducendolo in fin di vita. Grazie alla prontezza dei medici del trauma center dell’ospedale Niguarda, il viceispettore ha ricevuto 70 trasfusioni e una delicata operazione che gli ha salvato la vita. Questo episodio mette in luce non solo il coraggio del poliziotto, ma anche l’importanza del lavoro dei professionisti della salute che intervengono in situazioni di emergenza. La Regione Lombardia ha voluto evidenziare come il gesto di Di Martino rappresenti un esempio di dedizione al dovere e di servizio verso la comunità.

Un riconoscimento per tutti gli agenti

Durante la cerimonia di premiazione, Di Martino ha espresso la sua gratitudine verso la Regione e l’assessore La Russa, affermando che il riconoscimento non è solo per lui, ma per tutti i membri delle forze dell’ordine che ogni giorno rischiano la propria vita per garantire la sicurezza della comunità. “Ho sempre messo in conto che poteva accadere un ‘imprevisto’ nella mia vita da poliziotto”, ha dichiarato, evidenziando la consapevolezza e la determinazione che caratterizzano il lavoro degli agenti di polizia. La sua testimonianza è un richiamo alla responsabilità e al sacrificio che molti agenti affrontano quotidianamente.