Indagini su un'azienda bresciana rivelano un sistema di frodi e finanziamenti illeciti.

Un’operazione contro la bancarotta fraudolenta

Un’operazione di polizia economico-finanziaria ha portato all’arresto di cinque persone coinvolte in un caso di bancarotta fraudolenta che ha scosso la provincia di Brescia. Le indagini, avviate nel 2021, hanno rivelato un sistema complesso di frodi che ha portato al fallimento pilotato di un’azienda operante nel settore zootecnico. Gli arrestati, residenti in diverse province italiane, tra cui Milano e Taranto, sono accusati di aver sperperato il patrimonio aziendale e di aver abusato di finanziamenti statali.

Le modalità di frode

Secondo le indagini condotte dalla Procura di Brescia, i soggetti coinvolti avrebbero utilizzato una società svizzera per acquisire l’azienda bresciana, depauperandola del suo capitale. Questo processo ha portato a una procedura fallimentare, con gravi conseguenze per i dipendenti e per l’economia locale. I cinque arrestati, di origine calabrese, avrebbero collaborato con imprenditori del nord Italia e un commercialista della provincia di Monza-Brianza per realizzare un piano criminoso che prevedeva l’acquisto di beni immobiliari e l’uso di auto di lusso, finanziati tramite carte di credito prepagate.

Sequestri e misure cautelari

Il Gip del Tribunale di Brescia ha emesso cinque misure cautelari nei confronti degli indagati, due dei quali sono stati arrestati e due posti agli arresti domiciliari. Un quinto soggetto ha ricevuto il divieto di esercitare attività imprenditoriali. Inoltre, è stato disposto il sequestro di beni per un valore di oltre 650.000 euro, ritenuti provento delle attività illecite. La Procura ha anche avviato un sequestro preventivo su somme di denaro e disponibilità finanziarie per un totale di oltre 2,5 milioni di euro, evidenziando la gravità della situazione e l’entità delle frodi perpetrate.