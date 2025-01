Un rogo si sviluppa in un'azienda chimica, tre operai trasportati in ospedale.

Un incendio devastante nella notte

Nella notte tra giovedì e venerdì, un grave incendio ha colpito l’azienda “Itelyum” di Rho, specializzata nel confezionamento di solventi chimici. L’episodio si è verificato poco prima delle due, quando un’esplosione ha dato origine a un rogo all’interno del capannone situato in via Sesia. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma le prime informazioni indicano che le fiamme siano divampate a seguito dell’esplosione di un fusto che gli operai stavano riempiendo.

Intervento dei vigili del fuoco

Sette mezzi dei vigili del fuoco sono stati immediatamente inviati sul luogo dell’incendio, dove hanno lavorato instancabilmente fino all’alba per domare le fiamme. L’intervento è stato supportato anche dagli esperti del nucleo “Nbcr”, che hanno valutato eventuali contaminazioni ambientali. Tre operai, un italiano di 32 anni e due peruviani di 35 e 49 anni, sono stati trasportati in ospedale a causa di ustioni e inalazione di fumi tossici. Fortunatamente, non sono in pericolo di vita e uno di loro è già stato dimesso.

La risposta dell’azienda e le indagini in corso

In una nota ufficiale, l’azienda ha comunicato che l’incendio è stato circoscritto a un’area limitata all’interno di uno dei dieci capannoni. I sistemi di sicurezza e allerta previsti dal protocollo aziendale hanno permesso una rapida gestione dell’emergenza. Una squadra interna ha prontamente utilizzato i presidi di primo intervento, e il comando locale dei vigili del fuoco è stato allertato per precauzione. Nonostante l’incidente, l’azienda ha rassicurato che non ci sono state contaminazioni delle matrici ambientali e che la dinamica dell’evento è oggetto di approfondimento da parte dei tecnici aziendali.