Diversi incidenti stradali causano lunghe code e disagi nel traffico milanese.

Incidenti sulle autostrade milanesi

Nella serata di giovedì, Milano ha vissuto un vero e proprio incubo per gli automobilisti a causa di diversi incidenti stradali che hanno paralizzato il traffico sulle principali arterie della città. Le ore di punta, già critiche di per sé, sono state ulteriormente complicate da eventi imprevisti che hanno portato a lunghe code e disagi per chi si trovava in viaggio.

Dettagli sugli incidenti

Il primo incidente si è verificato sulla Tangenziale Ovest A50, all’altezza di Cesano Boscone, dove un tamponamento tra più veicoli ha causato un blocco del traffico in direzione Nord. Fortunatamente, le conseguenze sono state lievi, senza gravi feriti, ma la situazione ha creato un effetto domino che ha interessato anche le strade limitrofe.

Un altro episodio significativo è avvenuto sull’Autostrada A8, tra Castellanza e Busto Arsizio, dove un incidente ha coinvolto quattro persone, tutte in condizioni non gravi. Qui, la coda ha superato i 3 km, rendendo la situazione ancora più critica per gli automobilisti in transito.

Traffico in tilt e disagi per gli automobilisti

Le difficoltà non si sono fermate qui. Alle 19 e mezza, un altro incidente sulla Tangenziale Est A51, tra Cologno Est e Cologno Ovest, ha visto coinvolta una sola persona, ma ha contribuito a creare ulteriori rallentamenti. Anche sull’Autostrada A4, in direzione Trieste, si sono registrati scontri tra veicoli, con due persone coinvolte, ma senza gravi conseguenze. La situazione è stata aggravata da un incidente avvenuto poco prima delle 20, sempre sulla Tangenziale Est, tra Cernusco Brugherio e Carugate, che ha ulteriormente congestionato il traffico.

Questi eventi mettono in evidenza l’importanza di prestare attenzione alla guida, specialmente durante le ore di punta, quando il traffico è già intenso. Gli automobilisti sono invitati a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti.