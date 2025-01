Un drammatico incidente stradale ha colpito una coppia di coniugi a Villasanta, vicino a Monza.

Un tragico incidente in via Tiziano

Sabato 4 gennaio, la tranquillità di Villasanta, una località nei pressi di Monza, è stata spezzata da un drammatico incidente stradale. Un uomo di 78 anni e sua moglie di 71 anni sono stati investiti mentre attraversavano la strada, dando vita a una scena straziante che ha scosso la comunità locale. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Tiziano, un’arteria trafficata che ha visto un aumento della circolazione negli ultimi anni.

Le conseguenze dell’impatto

Le condizioni dei due coniugi sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, allertati in codice rosso, con due ambulanze, due automediche e un elisoccorso. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Varese, mentre il marito è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Vimercate. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, già privo di coscienza al momento dell’intervento.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, i due coniugi avevano appena fatto la spesa in un supermercato nelle vicinanze e stavano attraversando la strada quando sono stati colpiti da un’auto. L’impatto è stato così violento da sbalzare la coppia sull’asfalto, causando gravi lesioni. I carabinieri della compagnia di Monza sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente, che rimane al vaglio delle forze dell’ordine. La comunità di Villasanta è in lutto per questa tragedia, che ha colpito una coppia di anziani ben voluti e rispettati.