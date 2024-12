Un nuovo incidente mortale coinvolge un rider a Milano, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale.

Un tragico incidente all’incrocio

La serata di lunedì 30 dicembre ha visto un tragico incidente stradale a Milano, dove Muhammad Ashfaq, un rider di 45 anni, ha perso la vita in un scontro avvenuto all’incrocio tra le vie Comelico e Cadore. L’incidente è avvenuto in un’area regolata da un semaforo, e le autorità stanno indagando per determinare le responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto coinvolta stava procedendo da piazzale Libia verso via Anfossi quando ha colpito il ciclista. La polizia locale ipotizza che uno dei due veicoli possa aver attraversato con il semaforo rosso.

Le conseguenze dell’impatto

La bicicletta elettrica di Ashfaq è rimasta praticamente intatta dopo l’impatto, ma il rider ha subito un violento colpo alla testa, che gli ha causato una ferita profonda. Trasportato d’urgenza al Policlinico dai sanitari del 118, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso poco dopo il suo arrivo. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei rider e sulla necessità di misure più efficaci per proteggerli sulle strade.

Un problema crescente per i rider

Quello di Muhammad Ashfaq è il secondo incidente mortale che coinvolge un rider a Milano in pochi mesi. A giugno, un altro ciclista, Adnan Qasim, era morto in un incidente stradale nel quartiere Ponte Lambro. Questi eventi tragici evidenziano un problema crescente di sicurezza per i lavoratori del settore della consegna, che spesso si trovano a dover affrontare situazioni pericolose sulle strade della città. Con 27 morti sulle strade di Milano nel 2024, è fondamentale che le autorità prendano provvedimenti per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.