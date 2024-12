I carabinieri smantellano un giro di spaccio che operava da un'abitazione.

Un’operazione mirata dei carabinieri

Il 21 dicembre, i carabinieri di Busto Arsizio hanno portato a termine un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di tre giovani uomini, tutti di origine marocchina, accusati di gestire un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti direttamente dalla loro abitazione. L’operazione è scaturita da una serie di appostamenti e segnalazioni che avevano destato l’attenzione delle forze dell’ordine riguardo a movimenti sospetti in via Magenta.

Il fermo e il recupero della droga

Durante il monitoraggio, i carabinieri hanno notato i tre uomini uscire dall’abitazione e, seguendoli, hanno assistito a un episodio cruciale. I giovani, accortisi di essere seguiti, hanno tentato di disfarsi di alcune dosi di cocaina gettandole dal finestrino mentre si dirigevano verso un centro commerciale. Tuttavia, il gesto non è passato inosservato e le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare 24 dosi, per un totale di circa 20 grammi di cocaina.

Perquisizione e ulteriori scoperte

La perquisizione è proseguita nell’abitazione dei tre, dove i carabinieri hanno trovato un ingente quantitativo di droga: ben 167 grammi di cocaina, oltre a 5.100 euro in contante e materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino elettronico di precisione. Inoltre, sono stati sequestrati sette telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per gestire i contatti con i clienti. I tre giovani, di età compresa tra i 22 e i 24 anni, sono stati arrestati e condotti nel carcere di Busto Arsizio, dove dovranno rispondere delle accuse di spaccio di sostanze stupefacenti.