Un grave incidente stradale ha coinvolto tre automobili sull'autostrada A9, causando disagi e interventi di emergenza.

Un incidente che ha scosso la mattinata

Lunedì mattina, intorno alle otto e un quarto, un grave incidente stradale ha avuto luogo sull’autostrada A9, nel tratto che collega Como a Milano. Il sinistro è avvenuto in direzione del capoluogo lombardo, precisamente tra la Pedemontana e l’uscita di Turate. Tre automobili si sono scontrate in un tamponamento a catena, creando non solo un notevole spavento tra gli automobilisti, ma anche gravi disagi al traffico.

Interventi tempestivi dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, i sanitari del 118 sono accorsi sul luogo con un’ambulanza, un’automedica e un elicottero decollato da Milano. La rapidità dell’intervento è stata fondamentale per garantire assistenza ai feriti. I vigili del fuoco di Como sono stati chiamati a intervenire per liberare una persona rimasta intrappolata nell’abitacolo di uno dei veicoli coinvolti. La scena è stata caratterizzata da un’alta presenza di forze dell’ordine e soccorritori, tutti impegnati a gestire la situazione e a garantire la sicurezza degli altri automobilisti.

Le condizioni dei feriti

Fortunatamente, le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi del previsto. Due uomini, di 33 e 35 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo, segno che le loro condizioni richiedevano attenzione, ma non erano critiche. La chiusura temporanea dell’autostrada nel tratto tra la Pedemontana e Turate ha permesso di effettuare le operazioni di soccorso senza ulteriori complicazioni. Gli automobilisti sono stati invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per evitare congestioni e ulteriori incidenti.