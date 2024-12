Controlli serali per la sicurezza stradale e commerciale in Lombardia

La polizia locale intensifica i controlli serali per la sicurezza stradale e commerciale.

Un’iniziativa per la sicurezza stradale

Negli ultimi giorni, la polizia locale di Corsico ha intensificato i controlli serali, un’iniziativa che rientra nel “Progetto Smart” della Regione Lombardia. Questo progetto mira a garantire la sicurezza stradale e a monitorare le attività commerciali, con un focus particolare sulla prevenzione di comportamenti illeciti. I controlli si svolgono dalle a mezzanotte, un orario strategico per intercettare eventuali violazioni e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Collaborazione tra comuni

Il servizio ha visto la partecipazione attiva non solo del Comune di Corsico, ma anche di Cesano Boscone e Lacchiarella. Questa collaborazione tra comuni è fondamentale per ottimizzare le risorse e garantire un controllo più efficace sul territorio. In totale, sono stati impiegati 15 agenti e ufficiali, che hanno lavorato in sinergia per monitorare le principali arterie della zona.

Risultati dei controlli

Durante l’ultima operazione, sono stati controllati 69 veicoli e 44 conducenti sono stati sottoposti a test alcolemici. Purtroppo, uno di questi è risultato positivo, portando al ritiro della patente. Inoltre, sono state rilevate 25 infrazioni, tra cui assicurazioni scadute e mancanza di documenti. Anche gli esercizi pubblici sono stati monitorati, con otto controlli effettuati e 97 persone identificate. Questi risultati evidenziano l’importanza di tali operazioni per garantire la sicurezza e la legalità nel territorio.