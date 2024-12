Aggressione a Rozzano: uomo accoltellato in strada

Un 31enne marocchino è stato trovato gravemente ferito in via delle Mimose a Rozzano.

Un’aggressione violenta in piena notte

La notte scorsa, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Rozzano, un comune situato nella provincia di Milano. Poco dopo le 23, un uomo di 31 anni, di origine marocchina e da poco in Italia, è stato trovato gravemente ferito in via delle Mimose. La scena si è presentata drammatica: l’uomo giaceva a terra con una profonda ferita alla gamba destra, segno di un’aggressione violenta che ha richiesto un intervento immediato da parte dei soccorritori.

Intervento dei soccorritori e condizioni critiche

All’arrivo dell’ambulanza, i paramedici hanno trovato il giovane cosciente ma in condizioni critiche. Dopo averlo stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è stato accolto in codice rosso. La ferita, che ha destato preoccupazione tra i medici, è stata descritta come molto profonda e potenzialmente pericolosa per la vita del paziente. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, mentre i familiari dell’uomo attendono notizie sulle sue condizioni.

Le indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’aggressione sia avvenuta dopo un litigio tra il 31enne e un connazionale. Questo dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Corsico, che sono già al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile. La comunità locale è in allerta, preoccupata per la sicurezza e desiderosa di conoscere la verità su quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire i momenti precedenti all’aggressione.