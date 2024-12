Un festino si trasforma in tragedia: un uomo accoltella un coetaneo e viene arrestato.

Un festino che si trasforma in violenza

La notte di giovedì scorso, Milano è stata teatro di un episodio di violenza che ha scosso i residenti di via Malaga. Un festino tra amici si è trasformato in un incubo quando un uomo di 40 anni ha accoltellato un coetaneo di 30 anni. L’episodio è avvenuto in un appartamento dove la coppia si era recata per trascorrere una serata in compagnia. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata, portando a un intervento delle forze dell’ordine.

Il dramma in diretta

Intorno a mezzanotte e mezza, le grida di aiuto di una donna hanno allertato i residenti del condominio, che hanno immediatamente contattato il 112. All’arrivo della polizia, la ragazza, visibilmente spaventata e in lacrime, ha indicato il suo fidanzato, ferito da un coltello. L’uomo presentava ferite gravi all’ascella sinistra, al volto e al labbro, segni di un’aggressione violenta. La situazione si è complicata ulteriormente quando gli agenti hanno tentato di contattare l’aggressore, il quale si è rifiutato di aprire la porta, costringendo i vigili del fuoco a intervenire per forzarla.

Un arresto tempestivo

Quando la polizia è finalmente riuscita a entrare nell’appartamento, si è trovata di fronte l’aggressore, armato di un coltello e minaccioso. Gli agenti hanno dovuto utilizzare un taser per immobilizzarlo e mettere fine alla sua furia. Nel corso dell’intervento, è emerso che l’uomo aveva anche in possesso 28 grammi di cocaina, aggiungendo ulteriori accuse al suo carico. La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso, dove è stata trattata per le ferite riportate durante l’aggressione.

Le testimonianze e le indagini

Secondo le dichiarazioni della donna e della vittima, i tre si erano incontrati casualmente poco prima dell’incidente e avevano deciso di spostarsi nell’appartamento del 40enne per continuare la serata. Tuttavia, quando la coppia ha deciso di andarsene, l’aggressore ha reagito in modo violento, scatenando una situazione di panico. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto e per comprendere le motivazioni dietro a questo gesto estremo.