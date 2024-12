La procura di Milano indaga su un incidente stradale che ha causato la morte di un giovane.

La tragedia di Ramy Elgaml

Nella notte tra il 23 e il 24 novembre, Milano è stata scossa da un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di Ramy Elgaml, un giovane di soli 19 anni di origini egiziane. L’incidente è avvenuto all’angolo tra via Ripamonti e via Quaranta, e ha sollevato interrogativi sulla dinamica dei fatti e sulle responsabilità coinvolte. La procura di Milano ha deciso di conferire un incarico per una consulenza cinematica e dinamica, fondamentale per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Le indagini in corso

Il pubblico ministero Marco Cirigliano, insieme al procuratore Marcello Viola, sta coordinando le indagini per fare luce sull’incidente. Gli investigatori stanno esaminando attentamente i rottami dello scooter Tmax e dell’auto coinvolta, cercando segni di vernice e altre tracce che possano fornire indizi utili. La consulenza cinematica si concentrerà su vari fattori, tra cui la velocità dei mezzi e le traiettorie seguite, per comprendere meglio le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Il ruolo del testimone

Un testimone chiave ha riferito che la gazzella dei carabinieri potrebbe aver travolto Ramy Elgaml per errore. Questa pista è attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di verificare la veridicità di queste affermazioni. L’autopsia ha rivelato che il giovane ha subito gravi lesioni agli organi interni, con un danno fatale all’aorta, confermando la gravità dell’incidente. La comunità è in lutto e attende risposte, mentre le autorità lavorano per chiarire ogni aspetto di questa triste vicenda.