Rino Pruiti denuncia un clima di odio e minacce nei confronti delle istituzioni locali.

Un episodio inquietante per il sindaco di Buccinasco

Negli ultimi giorni, Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco, ha subito un nuovo attacco, questa volta sotto forma di una lettera anonima trovata sulla sua auto. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente tensione e ostilità nei confronti delle istituzioni locali. La lettera, contenente minacce di morte e insulti, ha suscitato preoccupazione non solo nel primo cittadino, ma anche tra i membri della comunità e le forze dell’ordine.

Il contenuto della lettera e le reazioni

Il messaggio minaccioso, che recitava frasi come “Fatti di ca**i tuoi o finisci al cimitero”, ha messo in luce un clima di paura e intimidazione che sta crescendo in molte aree del paese. Pruiti ha dichiarato di aver immediatamente denunciato l’accaduto alla Polizia locale, esprimendo fiducia nelle indagini in corso. Tuttavia, ha anche condiviso la sua frustrazione per la solitudine che prova nel suo ruolo, evidenziando come tali attacchi non siano solo personali, ma rappresentino un attacco all’intera comunità.

Un clima di odio verso le istituzioni

Il sindaco ha sottolineato come il clima di odio nei confronti delle istituzioni locali sia diventato intollerabile. Ha denunciato come certi comportamenti, anche da parte di figure politiche, legittimino tali attacchi, creando un ambiente ostile per chi cerca di lavorare per il bene della comunità. Pruiti ha affermato di non aspettarsi solidarietà da chi alimenta questo clima, ma ha invitato la comunità a unirsi e a resistere contro le minacce, sottolineando l’importanza di rimanere uniti e di continuare a promuovere valori positivi.