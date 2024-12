Incidente stradale a Carugo: grave un ragazzo di 18 anni

Un grave incidente stradale ha coinvolto un ragazzo di 18 anni a Carugo, ora in ospedale.

Un drammatico incidente stradale

Nella mattinata di mercoledì, un ragazzo di soli 18 anni è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Carugo, in provincia di Como. L’incidente è avvenuto in via Cadorna, dove il giovane motociclista ha perso il controllo della sua moto, finendo per schiantarsi contro un palo in cemento a bordo strada. Questo tragico evento ha scatenato immediatamente l’allerta per i soccorsi, con la centrale operativa che ha attivato il 112 in codice giallo.

Intervento dei soccorsi

La risposta dei soccorsi è stata tempestiva. Sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza della Croce Rossa, accompagnata da un’unità autoinfermieristica e dall’elisoccorso, decollato da Milano. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi, tanto che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. I medici hanno riscontrato traumi significativi al torace e all’addome, rendendo necessario un intervento medico immediato.

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. È fondamentale comprendere le cause che hanno portato a questo tragico evento, per garantire la sicurezza stradale e prevenire futuri incidenti simili. La comunità di Carugo è scossa da questo episodio, e ci si augura che il giovane possa ricevere le cure necessarie per superare questo difficile momento.