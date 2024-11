Incidente stradale in tangenziale: due feriti in codice giallo

Due uomini coinvolti in un incidente stradale nella notte, le indagini sono in corso.

La dinamica dell’incidente

Nella notte di sabato, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla Tangenziale Est, precisamente all’altezza dell’ingresso da Ponte Lambro-Mecenate. L’incidente, avvenuto intorno alle , ha visto coinvolti due veicoli in uno schianto frontale. Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma la prontezza dei soccorsi ha evitato che la situazione si aggravasse ulteriormente.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, il gestore della Tangenziale ha allertato i servizi di emergenza, che sono intervenuti con due ambulanze e due automediche. I sanitari del 118 hanno lavorato rapidamente per prestare soccorso ai feriti. Secondo le informazioni fornite da Areu, i due uomini coinvolti nell’incidente sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, segno che le loro condizioni, sebbene serie, non sono critiche.

Dettagli sui feriti

Il primo ferito è un uomo di 31 anni, di nazionalità italiana, che ha riportato un trauma a una gamba ed è stato portato al pronto soccorso del Policlinico. L’altro coinvolto, un uomo di 48 anni di origine straniera, ha subito traumi al torace e all’addome ed è stato trasferito al pronto soccorso di Rozzano. Entrambi i pazienti sono attualmente sotto osservazione e riceveranno le cure necessarie per le loro lesioni.

Analisi della situazione

Le autorità competenti stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire la dinamica esatta dello scontro. Le telecamere di sorveglianza della Tangenziale potrebbero fornire informazioni cruciali per ricostruire quanto accaduto. È fondamentale comprendere le cause di questo incidente per prevenire futuri eventi simili e garantire la sicurezza degli automobilisti sulla rete stradale.