Il questore di Milano interviene contro il disturbo della quiete pubblica

Intervento delle forze dell’ordine

Il recente intervento degli agenti del Commissariato Greco Turro ha portato alla sospensione della licenza di un noto locale milanese, il ‘Wanted Food and Drink’, situato in via Oxilia. Questa decisione, presa dal questore di Milano, Bruno Megale, è il risultato di un’attenta attività di monitoraggio e controllo del territorio, finalizzata a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. La sospensione, che durerà tre giorni, è stata notificata mercoledì alla titolare del bar, evidenziando l’importanza di rispettare le normative vigenti.

Le violazioni contestate

Le violazioni che hanno portato a questa drastica misura si sono verificate tra maggio e ottobre del corrente anno. Durante questo periodo, il personale della polizia locale ha sanzionato il locale per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito. Tali comportamenti non solo violano le ordinanze comunali, ma disturbano anche la quiete pubblica, un aspetto fondamentale per il benessere dei residenti della zona. La decisione di sospendere la licenza è quindi una risposta necessaria per tutelare la comunità.

Un precedente provvedimento

Non è la prima volta che il ‘Wanted Food and Drink’ si trova al centro di provvedimenti disciplinari. Già ad agosto 2023, il locale aveva subito una sospensione della licenza per quindici giorni, sempre a causa di violazioni simili. Questo precedente mette in luce un problema persistente che le autorità locali stanno cercando di affrontare con fermezza. La ripetizione di tali infrazioni da parte del locale dimostra la necessità di un intervento deciso per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini.