Un 30enne arrestato dopo aver travolto cinque giovani durante un corteo in memoria di Ramy Elgaml.

Il drammatico incidente in via Ripamonti

Un grave incidente stradale ha scosso Milano, precisamente all’angolo tra via Ripamonti e via Quaranta, dove un 30enne ha investito cinque ragazzi durante una manifestazione non preavvisata in memoria di Ramy Elgaml, un giovane tragicamente deceduto in un inseguimento con i carabinieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, mentre il corteo stava paralizzando il traffico della zona. Il conducente, a bordo di un suv Mercedes, ha superato altri veicoli incolonnati, travolgendo i giovani di età compresa tra 11 e 19 anni.

Le conseguenze dell’incidente

Le conseguenze sono state gravi: un ragazzo di 14 anni ha riportato fratture scomposte a femore e bacino, con una prognosi di 45 giorni, mentre un bimbo di 11 anni è stato trasportato all’ospedale De Marchi per una possibile frattura del bacino. Altri tre ragazzi hanno subito traumi lievi e sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni. Dopo l’incidente, il suv si è allontanato, schiantandosi contro alcune auto parcheggiate e abbandonando il veicolo per fuggire a piedi.

Arresto e indagini in corso

Il 30enne e una donna di 55 anni, che era con lui, sono stati rintracciati in via Broni e portati in ospedale. Mentre la donna è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni, l’uomo è attualmente ricoverato e piantonato dalle forze dell’ordine. Entrambi sono incensurati e vivono nella zona dell’incidente. Le indagini hanno rivelato che il suv è intestato a una società e che il conducente possedeva una patente bulgara non conforme alla normativa italiana. Questo incidente ha riacceso la tensione nella comunità, già scossa dalla morte di Ramy Elgaml, e ha portato a manifestazioni di protesta e atti vandalici nella notte successiva.