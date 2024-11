L'influencer arrestato per condotte violente nei confronti dell'ex compagna e madre della sua bambina.

Il caso di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, noto influencer e personaggio televisivo, è stato recentemente arrestato e trasferito nel carcere di San Vittore. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari Anna Magelli, in seguito a un’inchiesta condotta dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo. Le accuse nei suoi confronti riguardano stalking e comportamenti violenti nei confronti dell’ex compagna, Sophie Codegoni, con la quale ha una figlia di poco più di un anno.

Le accuse e la denuncia

La vicenda ha avuto inizio con una denuncia presentata da Sophie Codegoni nel dicembre 2023, circa due mesi dopo la conclusione della loro relazione. Secondo quanto riportato, Basciano avrebbe mantenuto un comportamento ossessivo e violento, creando un clima di paura e ansia nella vita dell’ex compagna. La giudice Angela Manganelli ha evidenziato come le condotte persecutorie abbiano causato un perdurante timore per la sicurezza di Codegoni, tanto da ritenere necessario l’arresto per prevenire ulteriori episodi di violenza.

Le dichiarazioni e la reazione di Basciano

Fabrizio Corona, noto per le sue apparizioni sui social, ha anticipato la notizia dell’arresto, condividendo una telefonata con Basciano, il quale ha tentato di smentire le accuse. Tuttavia, le evidenze raccolte dalle autorità parlano chiaro: l’influencer avrebbe mostrato una grave mancanza di autocontrollo, culminando in aggressioni fisiche e minacce di morte nei confronti di Codegoni. La giudice ha sottolineato la pericolosità sociale di Basciano, evidenziando la necessità di un intervento immediato per proteggere l’ex compagna e la loro figlia.

Implicazioni legali e sociali

Questo caso solleva importanti interrogativi sulla violenza di genere e sulle misure di protezione per le vittime. La decisione di incarcerare Basciano è stata motivata dalla necessità di prevenire ulteriori atti violenti, considerata la gravità delle accuse e il rischio di reiterazione. La situazione di Codegoni mette in luce la vulnerabilità delle donne in situazioni di abuso, e la risposta delle autorità è cruciale per garantire la loro sicurezza. La società deve riflettere su come affrontare e prevenire tali comportamenti, promuovendo una cultura di rispetto e protezione per tutti.