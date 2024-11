Rapina a Milano: giovane aggredito in via Astesani

Un ragazzo di 23 anni vittima di una rapina con coltello nella zona di Affori.

Un episodio di violenza a Milano

La serata di venerdì 16 novembre ha visto un episodio di violenza in via Astesani, nella zona di Affori a Milano. Un ragazzo di 23 anni è stato vittima di una rapina che ha lasciato la comunità locale in stato di shock. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 19, quando il giovane è stato avvicinato da un uomo descritto con tratti somatici nordafricani.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le ricostruzioni, il rapinatore ha strappato il telefono dalle mani della vittima. Quando il 23enne ha tentato di reagire, l’aggressore ha estratto un coltello, minacciandolo e costringendolo a desistere. Questo tipo di violenza, purtroppo, non è un caso isolato nella metropoli lombarda, dove le rapine con minaccia di armi bianche sono in aumento.

Intervento delle forze dell’ordine

Fortunatamente, un passante ha assistito alla scena e ha immediatamente lanciato l’allerta. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane in codice verde al pronto soccorso della Multimedica di Cinisello. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sull’accaduto, cercando di rintracciare il malvivente che è riuscito a fuggire.

La sicurezza a Milano

Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strade di Milano. Molti cittadini si sentono sempre più insicuri e chiedono un maggiore intervento da parte delle autorità per garantire la loro incolumità. Le rapine, in particolare quelle che avvengono in pieno giorno, suscitano preoccupazione e richiedono una risposta efficace da parte delle forze dell’ordine.