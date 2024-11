Un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale, tre persone ferite trasportate in ospedale.

Un tragico incidente stradale

Un grave incidente stradale ha scosso la Tangenziale Est Esterna di Milano, precisamente nel territorio di Vizzolo Predabissi, nella notte tra giovedì e venerdì. Un uomo ha perso la vita in seguito a uno schianto tra due autovetture, mentre altre tre persone, di età compresa tra i 33 e i 56 anni, sono rimaste ferite. Le condizioni di queste ultime non sembrano essere gravi, ma sono state comunque trasportate all’ospedale San Raffaele per accertamenti.

Le operazioni di soccorso

Il drammatico evento è avvenuto intorno a mezzanotte e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre l’uomo deceduto dal groviglio di lamiere della sua auto. Purtroppo, nonostante gli sforzi, per lui non c’è stato nulla da fare e la sua morte è stata dichiarata sul posto. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche quattro equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), con diverse ambulanze e un’auto medica, per prestare soccorso ai feriti.

Indagini in corso

La Polizia stradale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica di questo tragico incidente. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sull’identità della vittima, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute delle persone coinvolte. Questo incidente mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di prestare attenzione alla guida, soprattutto in orari notturni.