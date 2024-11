Un incidente stradale provoca disagi e lunghe code sulla tangenziale est di Milano.

Un incidente che ha bloccato il traffico

Mercoledì mattina, attorno alle 11.30, un grave incidente ha coinvolto un mezzo pesante e diverse auto sulla tangenziale est di Milano, in direzione Sud. L’incidente è avvenuto tra l’uscita 10 Palmanova Cascina Gobba e l’uscita 8/8a Sp 10 Segrate Lambrate, creando notevoli disagi per gli automobilisti. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha causato una carambola che ha coinvolto più veicoli, portando a una situazione di emergenza sulla strada.

Interventi di soccorso e gestione del traffico

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per gestire la situazione. La polizia ha effettuato i rilievi del caso, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare la carreggiata. Un equipaggio dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha soccorso una donna di 47 anni, che ha riportato ferite lievi. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi, ma la situazione ha portato a lunghe code, con almeno 3 chilometri di traffico bloccato.

Le conseguenze per gli automobilisti

La tangenziale est di Milano è una delle arterie principali per il traffico nella zona, e l’incidente ha avuto ripercussioni significative. Milano Serravalle, l’ente responsabile della gestione delle tangenziali, ha segnalato che il traffico scorreva solo sulla corsia di sorpasso veloce, mentre le corsie di marcia e sorpasso erano occupate dai mezzi coinvolti nell’incidente. Gli automobilisti hanno dovuto affrontare lunghe attese e disagi, rendendo il viaggio particolarmente stressante. La situazione ha messo in evidenza l’importanza di una guida prudente e della sicurezza stradale, soprattutto in un’area così trafficata.